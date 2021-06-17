17 июня 2021

СМИ: какие регионы РФ готовятся ввести обязательную вакцинацию

© Служба новостей «URA.RU»
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Региональные власти допускают введение обязательной вакцинации Фото:

В скором времени обязательную вакцинацию могут ввести Томская, Калужская и Курская области. Об этом заявили региональные власти.

«При ухудшении ситуации управление Роспотребнадзора Томской области будет готово ввести обязательную вакцинацию. Категории граждан определены в календаре профилактических прививок», — цитируют «Известия» данные пресс-службы правительства Томской области.

С аналогичным заявлением выступил заместитель губернатора Калужской области Константин Горобцов. Он отметил, что в случае резкого роста заболеваемости оперативный штаб совместно с Роспотребнадзором определит возможность обязательной вакцинации. Главный санитарный врач Курской области Олег Климушин в ходе заседания оперштаба сообщил, что, по его мнению, обязательная вакцинация необходима для групп, которые могут представлять риск для окружающих.

Ранее URA.RU писало, что в Москве и Московской области стартует обязательная вакцинация от коронавируса. Также к ним присоединилась и Сахалинская область. Вакцинироваться должны более половины работающего населения в ряде сфер. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение об обязательной вакцинации от коронавируса регионы принимают самостоятельно.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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