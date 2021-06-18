18 июня 2021

Создатель «Спутника V» развеял популярный миф о вакцине

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Вакцина от Covid-19. Курган, вакцина, прививка от гриппа, вакцинация, вакцина от коронавируса, прививка от ковид
Первая в мире вакцина от коронавируса «Спутник V» не грозит бесплодием Фото:
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Коронавирус COVID-19

Вакцинация от коронавируса «Спутником V» не приведет к бесплодию, поскольку препарат создан на основе аденовируса, с которым человечество уживается уже давно. Об этом сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Ни в эволюционном плане, ни в плане ближайших наблюдений современной медицины вакцина не оказывает негативного влияния [на репродуктивную функцию]», — цитирует РИА «Новости» Гинцбурга. Он подчеркнул, что «Компонент I» и «Компонент II» в составе вакцины «Спутник V» сделаны на основе аденовируса 26 и аденовируса 5, которые появились в организме человека очень давно.

Гинцбург отмечает, что никогда в медицинских протоколах никакого риска бесплодия от двух вирусов не фигурировало. В НИЦ никогда не возникало подозрений по поводу этих двух вирусов.

Ранее главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко назвал мнение о том, что вакцина от COVID-19 способна вызывать бесплодие безосновательной спекуляцией, пишет агентство Nation News. В то время как скрытыми угрозами самой коронавирусной инфекции являются повышенный риск развития диабета и ожирение, заявила директор Института диабета НМИЦ эндокринологии Марина Шестакова.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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