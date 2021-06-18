Названа причина крушения самолета в Кузбассе

Причиной крушения самолета с парашютистами в Промышленновском округе на аэродроме Танай, по одной версии, мог стать отказ двигателя. По второй, Л-410 не набрал требующуюся высоту при взлете и при развороте коснулся крылом земли.
«По одним данным, у воздушного судна отказал двигатель. По второй версии, Л-410 не смог набрать нужную высоту при взлете и крылом при развороте задел землю», — сообщает «Пятый канал» в своем telegram-канале. В результате ЧП пострадали 13 человек. По разным данным, от четырех до семи человек погибли, из них два пилота. Как сообщает tenegram-канал Life Shot со ссылкой на Западно-Сибирскую транспортную прокуратуру, экипаж разбившегося самолета успел сообщить об отказе двигателя. При снижении воздушное судно столкнулось с лесным массивом.
Самолет совершил жесткую посадку на аэродроме Танай во время тренировочного полета с парашютистами. На борту в момент трагедии находилось 17 парашютистов, пишет агентство Nation News.
Аэродром Танай находится в Промышленновском районе Кузбасса, рядом с границей с Новосибирской областью. На его базе действует Кузбасский парашютный центр, который проводит парашютно-десантную подготовку спортсменов и любителей, отмечает ТАСС.
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