18 июня 2021

Глава Кузбасса заявил о состоянии пострадавших в крушении L-410

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Вертолёт Центра медицины катастроф с пострадавшим в ДТП в городе Лесном, приземлившийся на поле стадиона «Локомотив-Изумруд». Екатеринбург, каталка, медицина катастроф, транспортировка, медицина, пострадавший, врач, медики, каталка больничная, национальная служба санитарной авиации, нсса
При крушении самолета в Кузбассе пострадали парашютисты (фото из архива) Фото:

Четверо пострадавших в крушении самолета L-410 на аэродроме Танай в Кемеровской области находятся в тяжелом состоянии. Еще 11 — в состоянии средней тяжести. Об этом сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

«Четверо пострадавших при крушении самолета сейчас в тяжелом состоянии, 11 в состоянии средней тяжести», — цитирует РИА «Новости» Цивилева.

Самолет совершил жесткую посадку на аэродроме Танай во время тренировочного полета с парашютистами. На борту в момент трагедии находилось 17 парашютистов. По разным данным, от четырех до семи человек погибли, из них два пилота. Экипаж разбившегося самолета успел сообщить об отказе двигателя. При снижении воздушное судно столкнулось с лесным массивом.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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