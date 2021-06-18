Бывший глава свердловского СУ СКР остался без работы

Валерия Задорина уволили из УГМК Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бывшего главу следственного управления СК РФ по Свердловской области Валерия Задорина уволили с должности заместителя директора по безопасности АО «Кузбассразрезуголь». Оно входит в состав холдинга УГМК. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник.

Валерий Задорин возглавлял СУ СКР с 2011 года и ушел в отставку с поста руководителя свердловского следственного управления СКР в апреле 2018 года по указу президента России Владимира Путина. Отмечается, что в период его работы особое внимание уделялось преступлениям, где пострадавшими были дети. После увольнения Задорин вышел на новую работу в компанию «Кузбассразрезуголь».

Получить комментарий у Задорина не удалось. Редакция URA.RU не располагает его нынешним номером телефона.