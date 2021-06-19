Посол США вернется в Россию

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Посол США в РФ заявил, что в скором времени намерен вернуться в Москву Фото:

Посол США в РФ Джон Салливан в скором времени намерен вернуться в Москву для реализации решений саммита в Женеве. Об этом сообщает посольство США в России.

«После важного саммита я с нетерпением жду скорого возвращения в Москву, чтобы возглавлять сильную команду посольства США в РФ в деле реализации директив президента [Джо] Байдена, изложенных в Женеве», — приводит слова Салливана посольство США в Москве в своем Twitter. Посол уточнил, что особое внимание будет направлено на директивы в сфере прав человека и стабильных отношений с Россией.

В Женеве 16 июня состоялась встреча между президентом РФ Владимиром Путиным и главой США Джо Байденом. Темами для обсуждения стали Минские соглашения, возврат послов, соблюдение прав человека. По итогам переговоров с американским коллегой Путин заявил, что послы РФ и США возвращаются к работе.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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