Посол США вернется в Россию

Посол США в РФ заявил, что в скором времени намерен вернуться в Москву Фото: depositphotos.com

Посол США в РФ Джон Салливан в скором времени намерен вернуться в Москву для реализации решений саммита в Женеве. Об этом сообщает посольство США в России.

«После важного саммита я с нетерпением жду скорого возвращения в Москву, чтобы возглавлять сильную команду посольства США в РФ в деле реализации директив президента [Джо] Байдена, изложенных в Женеве», — приводит слова Салливана посольство США в Москве в своем Twitter. Посол уточнил, что особое внимание будет направлено на директивы в сфере прав человека и стабильных отношений с Россией.

В Женеве 16 июня состоялась встреча между президентом РФ Владимиром Путиным и главой США Джо Байденом. Темами для обсуждения стали Минские соглашения, возврат послов, соблюдение прав человека. По итогам переговоров с американским коллегой Путин заявил, что послы РФ и США возвращаются к работе.