В Женеве прошли переговоры Путина и Байдена. Главные итоги встречи

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Большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Москва, путин владимир на экране
Владимир Путин встретился с Джо Байденом Фото:

Закончилась встреча лидера России Владимира Путина и президента США Джо Байдена. Главы стран встретились 16 июня в Женеве. Трансляция велась на телеканале «Россия-24».

  • Президенты договорились, что Россия и США вернут послов.
  • Байден звонил Путину после того, как назвал его «убийцей». Президент России отметил, что объяснения Байдена его устроили.
  • На встрече тема вступления Украины в НАТО обсуждалась не подробно, а «мазками».
  • Главы стран вскользь упомянули возможность взаимного признания вакцин от коронавируса.
  • Россия и США проведут консультации по кибербезопасности.
  • Байден и Путин не приглашали друг друга в гости. Президент России отметил, что для этого должны созреть условия.
  • Путин сообщил, что у России перед Украиной только одно обязательство — реализация Минских соглашений. Президенты России и США согласились, что это основа урегулирования ситуации на Украине.
  • Российский лидер заявил, что США в 2017 году объявили Россию своим врагом.
  • Байден поднял тему прав человек. Владимир Путин заявил, что блогер и оппозиционер Алексей Навальный сознательно нарушил закон.
  • Путин объяснил, почему запрещена работа «Фонда по борьбе с коррупцией» (экстремистская организация, признанная в РФ иноагентом). Он отметил, что это не из-за статуса иноагента, а из-за нарушения законодательства страны. По его словам, организация призывала несовершеннолетних к протестам и давала инструкции по изготовлению «коктейля Молотова».
  • Путин и Байден по итогам встречи подписали совместный документ — заявление по стратегической стабильности. В нем указано, что ядерная война никогда не может быть развязана.
  • Президенты поговорили об обмене заключенными. Путин отметил, что в вопросе можно найти компромиссы.
  • Глава России поздравил сборную по футболку с победой в матче с Финляндией на Чемпионате Европы-2020.
  • Обсуждалось, что Россия и США могут и должны сотрудничать в Арктике.
  • Путин не согласился с заявлением о «непредсказуемой» внешней политике России и сказал, что власти РФ ведут себя адекватно.
  • Россия и США на межведомственном уровне обсудят продление договора СНВ-3.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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