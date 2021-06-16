Владимир Путин встретился с Джо Байденом
Закончилась встреча лидера России Владимира Путина и президента США Джо Байдена. Главы стран встретились 16 июня в Женеве. Трансляция велась на телеканале «Россия-24».
- Президенты договорились, что Россия и США вернут послов.
- Байден звонил Путину после того, как назвал его «убийцей». Президент России отметил, что объяснения Байдена его устроили.
- На встрече тема вступления Украины в НАТО обсуждалась не подробно, а «мазками».
- Главы стран вскользь упомянули возможность взаимного признания вакцин от коронавируса.
- Россия и США проведут консультации по кибербезопасности.
- Байден и Путин не приглашали друг друга в гости. Президент России отметил, что для этого должны созреть условия.
- Путин сообщил, что у России перед Украиной только одно обязательство — реализация Минских соглашений. Президенты России и США согласились, что это основа урегулирования ситуации на Украине.
- Российский лидер заявил, что США в 2017 году объявили Россию своим врагом.
- Байден поднял тему прав человек. Владимир Путин заявил, что блогер и оппозиционер Алексей Навальный сознательно нарушил закон.
- Путин объяснил, почему запрещена работа «Фонда по борьбе с коррупцией» (экстремистская организация, признанная в РФ иноагентом). Он отметил, что это не из-за статуса иноагента, а из-за нарушения законодательства страны. По его словам, организация призывала несовершеннолетних к протестам и давала инструкции по изготовлению «коктейля Молотова».
- Путин и Байден по итогам встречи подписали совместный документ — заявление по стратегической стабильности. В нем указано, что ядерная война никогда не может быть развязана.
- Президенты поговорили об обмене заключенными. Путин отметил, что в вопросе можно найти компромиссы.
- Глава России поздравил сборную по футболку с победой в матче с Финляндией на Чемпионате Европы-2020.
- Обсуждалось, что Россия и США могут и должны сотрудничать в Арктике.
- Путин не согласился с заявлением о «непредсказуемой» внешней политике России и сказал, что власти РФ ведут себя адекватно.
- Россия и США на межведомственном уровне обсудят продление договора СНВ-3.
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