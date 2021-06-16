Глава Минфина озвучил главную миссию Мишустина

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Гайдаровский форум-2018. Второй день. Москва, силуанов антон, мишустин михаил
Антон Силуанов призвал Михаила Мишустина бороться с бедностью и низкими доходами россиян Фото:
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Экономический кризис в России

Главной целью правительства РФ во главе с Михаилом Мишустиным сейчас является рост доходов россиян и снижение числа бедных граждан. Такую стратегию озвучил министр финансов России Антон Силуанов во время выступления в Госдуме.

«И министерство финансов, и правительство во главу угла ставят этот вопрос. Вопрос роста доходов населения, вопрос снижения [числа] людей, которые находятся еще за чертой бедности — это основная повестка дня сейчас для правительства», — сказал глава Минфина депутатам во время трансляции, проводившейся на сайте Госдумы.

Силуанов заверил, что кабмин реализует данную стратегию путем стимулирования роста экономики, что обеспечивает рост рабочих мест с более высокой оплатой труда. Также федеральные чиновники перестраивают бюджетные расходы с учетом помощи нуждающимся, добавил министр финансов.

Ранее психолог Юлия Зюганова объяснила низкие зарплаты россиян тем, что они не пытаются изменить свой уровень жизни. Связано это, по ее мнению, с менталитетом. Свою стратегию борьбы с бедностью до этого озвучивал глава Счетной палаты Алексей Кудрин. По его словам, в РФ нужно внедрять больше адресных льгот, передает телеканал 360.

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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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