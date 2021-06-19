В России запустят программу медицинской реабилитации. Об этом на съезде «Единой России» заявил президент РФ Владимир Путин.
«Прошу „Единую Россию“ вместе с правительством запустить программу медицинской реабилитации. Выделить на нее не менее 100 млрд рублей», — призвал президент России.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об углубленной диспансеризации для переболевших коронавирусом. Программа будет запущена с 1 июля. Всего с начала пандемии в России подтверждено 5 299 215 случаев коронавируса. Зафиксировано 128 911 летальных исходов, выздоровели 4 861 343 человека, пишет RT.
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