Владимир Путин сообщил о новой программе в сфере здравоохранения Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В России запустят программу медицинской реабилитации. Об этом на съезде «Единой России» заявил президент РФ Владимир Путин.

«Прошу „Единую Россию“ вместе с правительством запустить программу медицинской реабилитации. Выделить на нее не менее 100 млрд рублей», — призвал президент России.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об углубленной диспансеризации для переболевших коронавирусом. Программа будет запущена с 1 июля. Всего с начала пандемии в России подтверждено 5 299 215 случаев коронавируса. Зафиксировано 128 911 летальных исходов, выздоровели 4 861 343 человека, пишет RT.