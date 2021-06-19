В России запустят программу медицинской реабилитации

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Госсовет в Кремле. Москва, путин владимир
Владимир Путин сообщил о новой программе в сфере здравоохранения Фото:

В России запустят программу медицинской реабилитации. Об этом на съезде «Единой России» заявил президент РФ Владимир Путин.

«Прошу „Единую Россию“ вместе с правительством запустить программу медицинской реабилитации. Выделить на нее не менее 100 млрд рублей», — призвал президент России.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об углубленной диспансеризации для переболевших коронавирусом. Программа будет запущена с 1 июля. Всего с начала пандемии в России подтверждено 5 299 215 случаев коронавируса. Зафиксировано 128 911 летальных исходов, выздоровели 4 861 343 человека, пишет RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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