Путин предложил продлить программу льготных кредитов регионам РФ

На развитие инфраструктуры в регионах выделят 50 млрд рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Программу инфраструктурных кредитов необходимо продлить до 2036 года и увеличить их финансирование. С таким предложением выступил президент РФ Владимир Путин на съезде партии «Единая Россия».

«Речь идет о направлениях, которые должны работать на повышение качества жизни — благоустройство городов и поселков, развитие современных коммуникаций, развитие общественного транспорта. Дополнительно направим 50 млрд рублей на проекты по его модернизации», — пообещал президент. Также Путин предложил дополнительно выделить 30 млрд рублей на ремонт автомобильных дорог.

Ранее «Единая Россия» предложила ввести программу инфраструктурных кредитов регионам РФ под низкий процент и на длительный срок. Глава государства поддержал инициативу в послании Федеральному собранию в апреле 2021 года, уточняет RT.