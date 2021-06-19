Путин предложил продлить программу льготных кредитов регионам РФ

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Дорожная ситуация в связи с ремонтом моста на улице Блюхера. Екатеринбург, город екатеринбург, улица малышева, малышевский мост, мост на малышева
На развитие инфраструктуры в регионах выделят 50 млрд рублей Фото:

Программу инфраструктурных кредитов необходимо продлить до 2036 года и увеличить их финансирование. С таким предложением выступил президент РФ Владимир Путин на съезде партии «Единая Россия».

«Речь идет о направлениях, которые должны работать на повышение качества жизни — благоустройство городов и поселков, развитие современных коммуникаций, развитие общественного транспорта. Дополнительно направим 50 млрд рублей на проекты по его модернизации», — пообещал президент. Также Путин предложил дополнительно выделить 30 млрд рублей на ремонт автомобильных дорог.

Ранее «Единая Россия» предложила ввести программу инфраструктурных кредитов регионам РФ под низкий процент и на длительный срок. Глава государства поддержал инициативу в послании Федеральному собранию в апреле 2021 года, уточняет RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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