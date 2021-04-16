Путина попросят о новом виде кредитов для регионов

«Единая Россия» предложит Владимиру Путину новые формы поддержки регионов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«Единая Россия» обратится к президенту РФ Владимиру Путину с предложением дополнительно поддержать регионы, реализующие крупные инфраструктурные проекты, сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак. Обсуждается идея запустить программу по которой, к примеру, субъектам будут выделяться льготные кредиты на длительный срок.

Программы развития инфраструктурных проектов «Единая Россия» будет составлять вместе с губернаторами субъектов, сообщил Турчак во время поездки в Нижегородскую область. По его словам, помощь территориям может быть оказана в строительстве дорог, мостов, обновлении общественного транспорта, благоустройстве. Политик добавил, что сейчас регионы зачастую не в состоянии самостоятельно обеспечить реализацию крупных инфраструктурных проектов. В частности, речь идет о развитии южной зоны Нижегородской агломерации, сообщает официальный сайт «Единой России».

«Экономика проекта такова, что 60% затрат на инфраструктуру может и должно быть закрыто со стороны инвестора, но 40% должно обеспечить государство. Понятно, что Нижегородская область в этом будет участвовать, но без федерального плеча поддержки субъект вряд ли сможет реализовать такие серьезные проекты комплексного освоения территории, даже такой бюджетообеспеченный, как Нижегородская область», — пояснил он.

По словам Андрея Турчака, регионам не хватает средств на исполнение крупных инфраструктурных проектов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Рассматривается идея прямого бюджетного финансирования крупных проектов через бюджетные кредиты, либо внедрения инфраструктурных облигаций. «Собрав информацию в Нижегородской области и из других регионов „Единая Россия“ выйдет с предложением к президенту поддержать такие проекты. Они по сути являются локомотивами роста экономики наших регионов, на них держится регион, осваиваются новые территории, переселяются люди, строится социальная инфраструктура», — сказал Андрей Турчак.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что возврат в регион вложенных средств за счет налогов может быть реализован за 30 лет. «Мы прорабатывали инфраструктурные облигации с коллегами из правительства. Сейчас обсуждается вопрос бюджетного инфраструктурного кредита, что тоже возможно», — рассказал он.