Путин назвал кандидатов в лидеры списка «Единой России»

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Владимир Путин назвал Сергея Шойгу политическим тяжеловесом ЕР Фото:
новость из сюжета
Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Федеральный список «Единой России» на выборах в Госдуму-2021 должны возглавить глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил во время выступления на съезде партии «Единая Россия»

«Федеральный список должны возглавить как политические тяжеловесы, так и люди относительно новые, которые представляют наиболее важные направления нашей жизни. Такие как Сергей Шойгу, Сергей Лавров, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель ОНФ Елена Шмелева, детский омбудсмен Анна Кузнецова», — заявил Путин.

Президент уточнил, что эти люди будут представлять интересы страны и заниматься укреплением обороноспособности государства. Впервые с 2007 года список «Единой России» возглавят несколько человек, а не один. СМИ ранее сообщали, что в Кремле недовольны рейтингами председателя партии Дмитрия Медведева, и это может лишить его позиции в списке.

Съезд партии «Единая Россия» проходит 19 июня. Во время выступления Путин также призвал запустить программу поддержки молодежной занятости и освободить семьи с детьми от подоходного налога, передает телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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