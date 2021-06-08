Рейтинг доверия Дмитрия Медведева составляет 23% Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

В федеральной части списка партии «Единая Россия» впервые с 2007 года может быть несколько человек, а не один. В администрации президента обсуждается вариант, когда председатель партии Дмитрий Медведев не будет входить в этот список из-за низкого рейтинга. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источники, близкие к АП.

«Решения еще не принимались, но не во всех тестируемых вариантах присутствует Медведев. В том числе, возможна головная часть списка без тяжеловесов», — сообщает РБК со ссылкой на источники. Планируется сделать лидером не одного человека, а нескольких. Это основной сценарий, который рассматривают в Кремле, отмечает издание.

Один из источников рассказал, что обсуждается сценарий, когда Медведева не будет в предвыборном списке. «Во-первых, его лидерство сейчас не прибавило бы ЕР с точки зрения рейтинга; во-вторых, сейчас у партии есть некоторое преимущество в повестке, а лидерство Медведева с его социологическими показателями может вызвать „ненужные разговоры и обсуждения“», — добавляют собеседники издания. В «Единой России» отказались комментировать информацию до съезда партии.

По информации ВЦИОМ, в конце мая только 23,3% опрошенных заявили о доверии к Медведеву, а о недоверии сообщили 66,6% респондентов. В последний раз федеральная часть списка ЕР состояла из нескольких человек в 2003 году, когда лидерами партии были [экс-мэр Москвы] Юрий Лужков, [министр обороны] Сергей Шойгу и [член ЕР] Борис Грызлов. В 2007 году руководителем был Владимир Путин, а в 2011 и 2016 годах Дмитрий Медведев.

Ранее Дмитрий Медведев придумал, за счет ЕР может победить на выборах в Госдуму. Он обсудил с общественниками и активистами экологические проблемы, а также идеи для предвыборной программы партии.