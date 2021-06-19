Лидеры группы Little Big устроили эротическую фотосессию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Участники группы Little Big Илья «Ильич» Прусикин и Софья Таюрская снялись обнаженными, лежа не журналах «Тайны звезд». Так артисты высмеяли новости в «желтой прессе» о том, что Таюрская увела Прусикина из семьи.

Солистка Little Big опубликовала в Instagram откровенный снимок на фоне журналов «Тайны звезд». На обложке издания — Прусикин и Таюрская, которые недавно объявили о своем романе, а также бывшая жена Ильича Ира Смелая. «Его любовница оказалась лучшей подругой жены. Полгода жили в одном доме», — указано на обложке журнала.

В комментариях под постом подписчики похвалили лидеров Little Big за смелость и откровенность. А один из пользователей посмеялся, что журнал «Тайны звезд» явно не ожидал такой внезапной славы.

Ильич и Смелая объявили о разводе в августе 2020 года. В соцсетях предположили, что Прусикина увела из семьи его коллега по сцене Софья Таюрская. Позже сама певица подтвердила, что встречается с Ильичом, передает телеканал 360. Артисты уверяют, что любовные чувства появились через год после развода. При этом Таюрской также приписывали роман с блогером Эльдаром Джараховым.