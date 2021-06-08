Лидер Little Big Прусикин рассказал об отношениях с Таюрской

Илья Прусикин стал гостем подкаста Данилы Поперечного Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Основатель музыкальной группы Little Big Илья Прусикин рассказал о своих взаимоотношениях с солисткой Софьей Таюрской. Об этом он сказал в интервью комику Даниле Поперечному в рамках шоу «Без души».

«Это первые отношения, в которых не было романтического периода. Мы пять лет ездили, выступали и были друзьями. Когда мы начали встречаться с Соней, периода романтизма просто не было. Сразу была любовь», — поделился Ильич. Он добавил, что они еще какое-то время скрывали отношения. Подкаст выложен на youtube-канале Поперечного.

В часовом видео Прусикин и Поперечный также обсудили обвинения, предъявленные новой возлюбленной Прусикина Софье Таюрской. На нее они посыпались сразу после развода солиста группы с Ирой Смелой. Исполнитель уверил, что развод не имеет ничего общего с его новым романом. Расставание с экс-женой состоялось по причине того, что они были долгое время несчастливы вместе. Бывшие супруги шли к этому больше полугода.

В свою очередь, Таюрская сообщила о том, что не уводила Прусикина из семьи. До него у нее были отношения на протяжении семи лет. В них она планировала выйти замуж и родить детей.