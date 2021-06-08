Лидер Little Big Прусикин рассказал об отношениях с Таюрской

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выступление группы
Илья Прусикин стал гостем подкаста Данилы Поперечного Фото:

Основатель музыкальной группы Little Big Илья Прусикин рассказал о своих взаимоотношениях с солисткой Софьей Таюрской. Об этом он сказал в интервью комику Даниле Поперечному в рамках шоу «Без души».

«Это первые отношения, в которых не было романтического периода. Мы пять лет ездили, выступали и были друзьями. Когда мы начали встречаться с Соней, периода романтизма просто не было. Сразу была любовь», — поделился Ильич. Он добавил, что они еще какое-то время скрывали отношения. Подкаст выложен на youtube-канале Поперечного.

В часовом видео Прусикин и Поперечный также обсудили обвинения, предъявленные новой возлюбленной Прусикина Софье Таюрской. На нее они посыпались сразу после развода солиста группы с Ирой Смелой. Исполнитель уверил, что развод не имеет ничего общего с его новым романом. Расставание с экс-женой состоялось по причине того, что они были долгое время несчастливы вместе. Бывшие супруги шли к этому больше полугода.

В свою очередь, Таюрская сообщила о том, что не уводила Прусикина из семьи. До него у нее были отношения на протяжении семи лет. В них она планировала выйти замуж и родить детей.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...