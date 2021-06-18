ЕР одобрила на выборы в Госдуму кандидатуру главного юриста ЯНАО

Дмитрий Погорелый представит партию как кандидат по одномандатному округу Фото: официальный сайт партии «Единая Россия»

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Директор государственно-правового департамента ЯНАО Дмитрий Погорелый будет выдвигаться на выборах в Государственную думу по одномандатному избирательному округу как получивший наибольшую поддержку избирателей в ходе праймериз. Такое решение было озвучено 19 июня в ходе пленарного заседания ХХ съезда партии «Единая Россия».

«Ямало-Ненецкий одномандатный округ №225 — Погорелый Дмитрий Викторович», — зачитал в ходе доклада секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. После оглашения списков делегаты съезда начали процедуру тайного голосования.

Партийный список по региональной группе №9 (ХМАО, ЯНАО, Тюменская и Курганская область) возглавил полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев. Вторым идет врио замсекретаря генсовета «Единой России», экс-губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин. От округа в партийный список также вошли вице-спикер окружного заксобрания Алексей Ситников и корреспондент ОГРТК «Ямал» Галина Косыгина.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Погорелый и Алексей Ситников стали лидерами народного голосования в мае. О том, что партийный список по региональной группе возглавит полпред Владимир Якушев стало известно в начале июня.