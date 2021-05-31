31 мая 2021
28 мая 2021

Единороссы ЯНАО огласили шорт-лист победителей праймериз

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Итоги праймериз ЕР в ЯНАО подвел секретарь регионального отделения Алексей Ситников Фото:
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Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Процедура предварительного голосования партии «Единая Россия» по отбору кандидатов в Государственную думу РФ и Тюменскую областную думу в ЯНАО официально завершена, объявил секретарь регионального отделения партии и вице-спикер заксобрания региона Алексей Ситников на брифинге 1 июня. По результатам праймериз составлен шорт-лист победителей, которые представят партию в избирательной кампании.

«Продолжительное взаимодействие с избирателями выстроило для партии наиболее объективный рейтинг кандидатов, а им самим дало шанс оценить свои силы среди соперников, сделать выводы и, возможно, провести работу над ошибками», — цитирует Ситникова пресс-служба ЕР. Секретарь напомнил, что результаты рейтинга доступны опубликованы на сайте праймериз.

Согласно отрытым результатам, лидером среди кандидатов для участия в выборах в Государственную думу РФ по одномандатному избирательному округу стал директор государственно-правового департамента ЯНАО Дмитрий Погорелый. Сам Ситников лидирует по единому избирательному округу.

На выборы в Тюменскую облдуму по единому избирательному округу лидерами стали спикер Тюменской облдумы Сергей Корепанов, вице-спикер заксобрания ЯНАО Алексей Ситников и вице-губернатор Ямала Ирина Соколова. По одномандатным избирательным округам победили главный режиссер ЦК «Геолог» Лариса Цупикова, директор детсада «Звездочка» Михаил Пацевич, действующий депутат Госдумы Владимир Пушкарев и замдиректора молодежного центра «Юность» Денис Ващенко.

Ранее сообщалось, что электронное голосование по отбору кандидатов проводилось в ЯНАО, как и по всей России, с 24 по 30 мая. В последний день праймериз жители ЯНАО могли проголосовать очно. Выборы представителей Ямала в Госдуму и Тюменскую облдуму пройдут в сентябре, однако окончательный список кандидатов будет утвержден на съезде партии 19 июня в Москве.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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