Предвыборный список ЕР планируется разделить на 57 региональных групп Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Предвыборный список «Единой России» планируется разделить на 57 региональных групп, большинство которых возглавят губернаторы. Об этом рассказали два знакомых с обсуждением вопроса источника.

Самая крупная региональная группа будет на Дальнем Востоке, передает РБК со ссылкой на источники в администрации президента. Ее может возглавить вице-премьер и полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. В остальные группы войдут один-два региона.

По данным издания, в качестве лидеров или вторых номеров списков обсуждаются кандидатуры как минимум 44 губернаторов. Так, возглавить списки «Единой России» в УрФО могут полпред президента Владимир Якушев (Курганская, Тюменская области, ХМАО, ЯНАО), а также Евгений Куйвашев (Свердловская область) и Алексей Текслер (Челябинская область).

Группу по Чечне возглавит Рамзан Кадыров. В Санкт-Петербурге ЕР поведет на выборы спикер заксобрания Вячеслав Макаров. Объединенную группу по Ярославской и Костромской областям возглавит депутат Госдумы Валентина Терешкова, а Москву Сергей Собянин. В некоторых регионах во главе списка будут статусные представители Госдумы. Так, Саратовскую область будет представлять спикер Госдумы Вячеслав Володин, Воронежскую — вице-спикер Алексей Гордеев, Алтайский край и Республику Алтай — глава думского комитета по обороне Владимир Шаманов. Список по Новосибирской и Омской областям возглавит первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.

Ранее также сообщалось, что губернатор Пермского края Дмитрий Махонин собирается стать кандидатом в депутаты Госдумы. Планируется, что Махонин после этого возглавит региональную тройку партии на выборах в Госдуму. При этом в случае победы на выборах в сентябре 2021 года Махонин откажется от мандата.