Человек премьер-министра Мишустина идет в Госдуму от ХМАО

Ольга Ануфриева — новое имя в югорской политике Фото: Владимир Андреев © URA.RU

статья из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Югра рассчитывает сразу на два депутатских мандата в Госдуме от объединенного списка партии «Единая Россия» в ХМАО, ЯНАО, Тюменской и Курганской областей. Помимо сына первого главы региона Василия Филипенко, на кресло в федеральном парламенте претендует еще и московский адвокат Ольга Ануфриева, считающаяся приближенной к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. Об этом URA.RU сообщил источник в окружном правительстве.

«У Ануфриевой внушительный бэкграунд в области законотворчества. Ее считают одним из авторов российского налогового кодекса. Она много лет являлась членом общественного совета ФНС, когда федеральную налоговую службу возглавлял [Михаил] Мишустин. Ануфриева — помощник председателя комитета по бюджету и налогам Госдумы Андрея Макарова, а также старший партнер в его адвокатском бюро. Предполагается, что в случае избрания в федеральный парламент она займется усовершенствованием налогового законодательства для топливно-энергетического комплекса (ТЭК), войдя в состав думского бюджетного комитета», — рассказал инсайдер.

Губернатор ХМАО Наталья Комарова сумела согласовать сразу двух кандидатов в Госдуму от Югры по спискам «Единой России» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Другой собеседник URA.RU из регионального политического истеблишмента отметил, что появление еще одного согласованного кандидата в депутаты Госдумы от ХМАО можно назвать аппаратной победой губернатора Югры Натальи Комаровой. «У российского Минфина есть большое желание увеличить налоги для нефтяников, чему, естественно представители отрасли активно сопротивляются. Ануфриева станет их лоббистом в Госдуме, что выгодно и для югорских властей, поскольку от благополучия предприятий сферы ТЭК зависит наполняемость регионального бюджета. Губернатору удалось согласовать ее кандидатуру как в руководстве партии, так и в самой Госдуме», — сообщил источник.

Ануфриева уже успела посетить ряд территорий ХМАО, где вместе с другими единороссами в качестве участника праймериз партии власти встречалась с избирателями. Во время общения с югорчанами она обозначила ключевые для себя приоритеты в работе федерального парламентария. «Я считаю, что будущее Югры за разработкой месторождений нефти с трудноизвлекаемыми запасами. Для этого уже сейчас нужно менять экономические основы, чтобы стимулировать добычу „трудной нефти“. В свою очередь, данная работа в перспективе даст новый импульс в развитии региона. Думаю, мой опыт взаимодействия с федеральной властью и накопленные знания помогут мне сделать посильный вклад в решение этого вопроса», — прокомментировала Ануфриева на одной из встреч.

Ведущий эксперт «Центра политической конъюнктуры» Михаил Карягин в разговоре с URA.RU отметил, что отсутствие прямой связи кандидата в депутаты Госдумы с территорией, от которой он избирается, достаточно распространенное явление. «Если кандидат узнаваем или избирается не в первый раз — это бонус. Ну, а во всех других случаях, во время предвыборной кампании просто акценты расставляются по-другому. В чем-то это даже хорошо, потому что у такого кандидата нет антирейтинга.

А последние опросы ВЦИОМа говорят о том, что избиратели в первую очередь смотрят на профессиональные качества претендента на выборную должность, а уже потом на его региональную принадлежность», — считает эксперт.

Связаться с самой Ануфриевой не удалось. Глава уральского МКС «Единой России» Иван Квитка, курирующий избирательную кампанию партии власти в ХМАО, не ответил на телефонный звонок журналиста агентства.

Доктор политических наук Михаил Мартынов в разговоре с URA.RU отметил другую особенность избирательной кампании по выборам депутатов Госдумы в ХМАО. Он считает, что выдвижение в федеральный парламент сына первого губернатора Югры является признаком консолидации региональных элит. «У каждого нового руководителя возникает некая ревность из-за сравнения со своими предшественниками. Вот что-то подобное и наблюдалось в Югре, когда Наталья Комарова только вступила в должность. Но с тех пор прошло уже много лет. И тот факт, что согласованным кандидатом от „Единой России“ выступает Василий Филипенко свидетельствует о том, что югорские элиты договороспособны и демонстрируют преемственность власти», — считает Мартынов.