На съезде ЕР решилась интрига со свердловскими кандидатами в ГД

Бидонько может попасть в Госдуму, Высокинскому это будет сделать сложнее Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько занял четвертое — считающееся полупроходным — место в списке «Единой России» в Госдуму от Свердловской области. Список был обнародован только что на съезде партии в Москве. Первое место в региональной группе занял свердловский губернатор Евгений Куйвашев, второе — депутат ГД Павел Крашенинников, третье — глава местного исполкома ОНФ Жанна Рябцева.

Если тройка кандидатов в списке не была сюрпризом, то интригу создавало дальнейшее распределение мест. В итоге пятое место занял первый замгубернатора Александр Высокинский, шестое — депутат ГД Андрей Ветлужских, седьмое — секретарь свердловского отделения «ЕР» Виктор Шептий, восьмое — депутат Заксобрания региона Алексей Коробейников.

На предыдущих выборах в Госдуму, в 2016 году, свердловские единороссы смогли провести трех кандидатов по спискам. Тогда региональную группу поддержало 40,53% избирателей.

«Единая Россия» озвучила список кандидатов в Госдуму Читатель URA.RU