18 июня 2021

На съезде ЕР решилась интрига со свердловскими кандидатами в ГД

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Совещание с представителями муниципалитетов СО. Екатеринбург, высокинский александр, бидонько сергей, цветков андрей
Бидонько может попасть в Госдуму, Высокинскому это будет сделать сложнее Фото:

Вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько занял четвертое — считающееся полупроходным — место в списке «Единой России» в Госдуму от Свердловской области. Список был обнародован только что на съезде партии в Москве. Первое место в региональной группе занял свердловский губернатор Евгений Куйвашев, второе — депутат ГД Павел Крашенинников, третье — глава местного исполкома ОНФ Жанна Рябцева.

Если тройка кандидатов в списке не была сюрпризом, то интригу создавало дальнейшее распределение мест. В итоге пятое место занял первый замгубернатора Александр Высокинский, шестое — депутат ГД Андрей Ветлужских, седьмое — секретарь свердловского отделения «ЕР» Виктор Шептий, восьмое — депутат Заксобрания региона Алексей Коробейников.

На предыдущих выборах в Госдуму, в 2016 году, свердловские единороссы смогли провести трех кандидатов по спискам. Тогда региональную группу поддержало 40,53% избирателей.

«Единая Россия» озвучила список кандидатов в Госдуму

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург» и в viber-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...