Мишустин назначил нового замглавы Минцифры

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выступление премьер-министра России Михаила Мишустина на суперфинале конкурса управленцев «Лидеры России». Москва, мишустин михаил
Михаил Мишустин назначил Николая Яцеленко на новую должность Фото:

Новым заместителем главы Министерства цифрового развития России назначен Николай Яцеленко, который ранее занимал руководящие должности в Минкомсвязи. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

«Назначить Яцеленко Николая Сергеевича заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации», — указано в документе, опубликованном на портале правовой информации. Обязанности нового замглавы ведомства не уточняются.

Яцеленко начал карьеру госслужащего в 2002 году. До 2006 года он работал Минэкономразвития России. После преобразования ведомства был назначен начальником отдела программ развития уже в Минкомсвязи. После занимал различные руководящие должности в министерстве.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...