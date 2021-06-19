Мишустин назначил нового замглавы Минцифры

Михаил Мишустин назначил Николая Яцеленко на новую должность Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Новым заместителем главы Министерства цифрового развития России назначен Николай Яцеленко, который ранее занимал руководящие должности в Минкомсвязи. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

«Назначить Яцеленко Николая Сергеевича заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации», — указано в документе, опубликованном на портале правовой информации. Обязанности нового замглавы ведомства не уточняются.

Яцеленко начал карьеру госслужащего в 2002 году. До 2006 года он работал Минэкономразвития России. После преобразования ведомства был назначен начальником отдела программ развития уже в Минкомсвязи. После занимал различные руководящие должности в министерстве.