К Земле приближается астероид размером в две статуи Свободы

К Земле приближается опасный астероид Фото: Владимир Андреев © URA.RU

К Земле максимально приблизится «потенциально опасный» астероид, именуемый 441987 (2010 NY65. Это произойдет 25 июня.

«Длина астероида составляет 187 метров, что в два раза больше культовой Статуи Свободы Нью-Йорка. 441987 едет со скоростью 13,4 километра в секунду или более 48 000 километров в час. Согласно анализу, астероид достигнет своей ближайшей точки к Земле 25 июня», — передает Daily Express со ссылкой на NASA. Отмечается, что астероид был охарактеризован как «потенциально опасный».

Ранее ученые присвоили самый серьезный уровень опасности астероиду под названием Апофис. Астероид является рекордсменом Книги рекордов Гиннесса, передает « Царьград». Ученые заверяют, что Апофис не столкнется с Землей в ближайшие сто лет.