19 июня 2021

Соловьев в прямом эфире оскорбил Ройзмана

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Мастер-класс Владимира Соловьева «Жесткие переговоры». Екатеринбург, соловьев владимир
Телеведущий Владимир Соловьев вновь оскорбил представителя оппозиции Фото:

«Жалким, выжившим из ума матерщинником» назвал экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана телеведущий Владимир Соловьев. Это прозвучало в эфире программы «Соловьев Live».

Комментируя тренд партии «Единая Россия» на очистку своих рядов, Соловьев посоветовал задуматься об этом и оппозиции и начал перечислять персоналии, среди которых оказался и Ройзман. «Ну кто у вас есть? Жалкий, выживший из ума матерщинник Ройзман? Кого вы можете предъявить?», — сказал он.

Ройзман известен своими оппозиционными взглядами. В мае он получил за организацию и участие в незаконных акциях протеста сразу три приговора за день. Соцсети прокомментировали это фразой «Доигрался на скрипке». Соловьев же не стесняется в выражениях, характеризуя оппозиционеров. К примеру, журналиста Виктора Шендеровича он назвал «мразью конченной».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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