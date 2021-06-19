Соловьев в прямом эфире оскорбил Ройзмана

Телеведущий Владимир Соловьев вновь оскорбил представителя оппозиции Фото: Александр Мамаев © URA.RU

«Жалким, выжившим из ума матерщинником» назвал экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана телеведущий Владимир Соловьев. Это прозвучало в эфире программы «Соловьев Live».

Комментируя тренд партии «Единая Россия» на очистку своих рядов, Соловьев посоветовал задуматься об этом и оппозиции и начал перечислять персоналии, среди которых оказался и Ройзман. «Ну кто у вас есть? Жалкий, выживший из ума матерщинник Ройзман? Кого вы можете предъявить?», — сказал он.

Ройзман известен своими оппозиционными взглядами. В мае он получил за организацию и участие в незаконных акциях протеста сразу три приговора за день. Соцсети прокомментировали это фразой «Доигрался на скрипке». Соловьев же не стесняется в выражениях, характеризуя оппозиционеров. К примеру, журналиста Виктора Шендеровича он назвал «мразью конченной».