10 мая 2021

Соловьев обвинил Шендеровича в унижении россиян. «Никто эту мразь конченную не посадит»

© Служба новостей «URA.RU»
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Мастер-класс Владимира Соловьева «Жесткие переговоры». Екатеринбург, соловьев владимир
Владимир Соловьев уверен, что Виктор Шендерович должен понести наказание за свои слова о Второй мировой войне Фото:

Телеведущий Владимир Соловьев обвинил журналиста Виктора Шендеровича в национализме за высказывания о роли СССР во Второй мировой войне. Об этом телеведущий заявил в эфире программы «Соловьев Live».

Ранее Шендерович в эфире «Эха Москвы» заявил, что власти СССР виновны в начале Второй мировой войны. Он уверен, что советские войска стали «горем» для народа Европы.

«Этот Оберменш Шендерович заявляет, что есть ущербные нации. При этом, чтобы было понятно, ущербная нация — это россияне», — рассказал Соловьев. Он считает, что журналист не знает истории Второй мировой войны и насаждает националистические идеи.

Соловьев выразил сожаления, что Шендерович не понесет наказания за свои слова. Телеведущий уверен, что его поведение недостойно журналиста. «Никто эту мразь конченную не посадит», — отметил Соловьев.

Эксперт Сергей Колясников уверен, что Шендерович может быть обвинен по статье 354 УК РФ, передает «Федеральное агентство новостей». Ранее Шендеровича уже уличали во лжи во время эфиров «Эха Москвы».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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