Телеведущий Владимир Соловьев обвинил журналиста Виктора Шендеровича в национализме за высказывания о роли СССР во Второй мировой войне. Об этом телеведущий заявил в эфире программы «Соловьев Live».
Ранее Шендерович в эфире «Эха Москвы» заявил, что власти СССР виновны в начале Второй мировой войны. Он уверен, что советские войска стали «горем» для народа Европы.
«Этот Оберменш Шендерович заявляет, что есть ущербные нации. При этом, чтобы было понятно, ущербная нация — это россияне», — рассказал Соловьев. Он считает, что журналист не знает истории Второй мировой войны и насаждает националистические идеи.
Соловьев выразил сожаления, что Шендерович не понесет наказания за свои слова. Телеведущий уверен, что его поведение недостойно журналиста. «Никто эту мразь конченную не посадит», — отметил Соловьев.
Эксперт Сергей Колясников уверен, что Шендерович может быть обвинен по статье 354 УК РФ, передает «
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