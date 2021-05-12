В соцсетях припомнили Ройзману его слова после ареста. «Доигрался на скрипке»

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Евгений Ройзман в отделе полиции №7 Октябрьского района города Екатеринбурга, ройзман евгений
Евгений Ройзман получил три обвинительных приговора за один день Фото:
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Митинги Навального

Октябрьский районный суд Екатеринбурга в один день вынес три обвинительных приговора в отношении экс-мэра уральской столицы Евгения Ройзмана. Его признали виновным в организации незаконного митинга в поддержку Алексея Навального 31 января. За это его арестовали на девять суток. Также Ройзман получил девять суток ареста за организацию незаконной акции 21 апреля и за участие в ней ему присудили 30 часов обязательных работ.

В соцсетях россияне начали примерять к нынешним обстоятельствам популярные фразы политика в Twitter. URA.RU собрало самые яркие реакции на три приговора Ройзмана за день.

Пользователи соцсетей нашли, в чем еще можно обвинить Евгения Ройзмана
Другие придерживаются позиции Октябрьского районного суда Екатеринбурга
Активные пользователи Twitter знают о ярких нецензурных высказываниях Евгения Ройзмана в этой соцсети. Они применили их, комментируя его арест

В январе и апреле Евгений Ройзман принял участие в незаконных акциях в поддержку Алексея Навального. За акции 23 и 31 января суд оштрафовал его на общую сумму 40 тысяч рублей. Утром 12 мая полиция составила в отношении Ройзмана еще три протокола — как об участии, так и об организации митингов. Сейчас политику грозит уголовная статья.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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