Октябрьский районный суд Екатеринбурга в один день вынес три обвинительных приговора в отношении экс-мэра уральской столицы Евгения Ройзмана. Его признали виновным в организации незаконного митинга в поддержку Алексея Навального 31 января. За это его арестовали на девять суток. Также Ройзман получил девять суток ареста за организацию незаконной акции 21 апреля и за участие в ней ему присудили 30 часов обязательных работ.
В соцсетях россияне начали примерять к нынешним обстоятельствам популярные фразы политика в Twitter. URA.RU собрало самые яркие реакции на три приговора Ройзмана за день.
В январе и апреле Евгений Ройзман принял участие в незаконных акциях в поддержку Алексея Навального. За акции 23 и 31 января суд оштрафовал его на общую сумму 40 тысяч рублей. Утром 12 мая полиция составила в отношении Ройзмана еще три протокола — как об участии, так и об организации митингов. Сейчас политику грозит уголовная статья.