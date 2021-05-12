Евгений Ройзман получил три обвинительных приговора за один день

Евгений Ройзман получил три обвинительных приговора за один день Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Октябрьский районный суд Екатеринбурга в один день вынес три обвинительных приговора в отношении экс-мэра уральской столицы Евгения Ройзмана. Его признали виновным в организации незаконного митинга в поддержку Алексея Навального 31 января. За это его арестовали на девять суток. Также Ройзман получил девять суток ареста за организацию незаконной акции 21 апреля и за участие в ней ему присудили 30 часов обязательных работ.

В соцсетях россияне начали примерять к нынешним обстоятельствам популярные фразы политика в Twitter. URA.RU собрало самые яркие реакции на три приговора Ройзмана за день.

Пользователи соцсетей нашли, в чем еще можно обвинить Евгения Ройзмана

Активные пользователи Twitter знают о ярких нецензурных высказываниях Евгения Ройзмана в этой соцсети. Они применили их, комментируя его арест