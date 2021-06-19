19 июня 2021

В Гидрометцентре предупредили россиян об опасном солнце

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Синоптики предупредили о высоком уровне ультрафиолетового излучения Фото:

В ближайшие семь дней в Центральном федеральном округе будет высокий уровень ультрафиолетового излучения. Опасная солнечная активность может привести к проблемам со здоровьем. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Ультрафиолетовая радиация будет максимально опасной, это бывает редко в Центральном федеральном округе. Индекс ультрафиолетового излучения будет приближаться к шести-семи единицам [соответствует высокому уровню опасного излучения солнца]», — цитирует синоптика ТАСС.

Он подчеркнул, что солнечная активность негативно влияет на кожу и глаза. Нахождение на улице в полуденные часы, до 15:00 может привести к проблемам со здоровьем.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о повышенной температуре воздуха. По его словам в Центральном федеральном округе с 19 июня начнется аномальная жара и температура будет от +30 градусов. При этом в июле ожидается температура в пределах климатической нормы.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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