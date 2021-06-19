В Гидрометцентре предупредили россиян об опасном солнце

Синоптики предупредили о высоком уровне ультрафиолетового излучения Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В ближайшие семь дней в Центральном федеральном округе будет высокий уровень ультрафиолетового излучения. Опасная солнечная активность может привести к проблемам со здоровьем. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Ультрафиолетовая радиация будет максимально опасной, это бывает редко в Центральном федеральном округе. Индекс ультрафиолетового излучения будет приближаться к шести-семи единицам [соответствует высокому уровню опасного излучения солнца]», — цитирует синоптика ТАСС.

Он подчеркнул, что солнечная активность негативно влияет на кожу и глаза. Нахождение на улице в полуденные часы, до 15:00 может привести к проблемам со здоровьем.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о повышенной температуре воздуха. По его словам в Центральном федеральном округе с 19 июня начнется аномальная жара и температура будет от +30 градусов. При этом в июле ожидается температура в пределах климатической нормы.