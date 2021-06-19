Работодателям нужно стимулировать сотрудников к вакцинации, а 30% непривитых перевести на «удаленку» Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Власти Тюменской области продлили режим повышенной готовности по коронавирусу до 18 июля, и ввели новые требования для жителей региона. Соответствующие сведения содержит постановление правительства области №120-п.

Что запрещено:

находиться в общественных местах без маски;

нарушать самоизоляцию (для граждан старше 65 лет и тех, кто имеет ряд хронических заболеваний), если не сделана прививка от коронавируса;

допускать к работе тех, кто вернулся из отпуска из других регионов России, если человек не сдал тест ПЦР, либо не имеет антител, либо не вакцинирован;

проведение массовых мероприятий в помещениях;

выезды учащихся и спортсменов (если нет вызова) за пределы городов и региона;

ночные дискотеки (с 23:00 до 06:00), кальяны, корпоративы, заезды в санатории;

личные приемы в органах власти, в том числе — ограничено количество гостей на церемониях бракосочетания (не более 10 человек).

Работодателям рекомендовано стимулировать сотрудников к вакцинации от COVID-19. Также не менее 30% персонала должны работать дистанционно (без учета тех, кто привит).

Что разрешено: