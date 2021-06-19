Власти Тюменской области продлили режим повышенной готовности по коронавирусу до 18 июля, и ввели новые требования для жителей региона. Соответствующие сведения содержит постановление правительства области №120-п.
Что запрещено:
находиться в общественных местах без маски;
нарушать самоизоляцию (для граждан старше 65 лет и тех, кто имеет ряд хронических заболеваний), если не сделана прививка от коронавируса;
допускать к работе тех, кто вернулся из отпуска из других регионов России, если человек не сдал тест ПЦР, либо не имеет антител, либо не вакцинирован;
проведение массовых мероприятий в помещениях;
выезды учащихся и спортсменов (если нет вызова) за пределы городов и региона;
ночные дискотеки (с 23:00 до 06:00), кальяны, корпоративы, заезды в санатории;
личные приемы в органах власти, в том числе — ограничено количество гостей на церемониях бракосочетания (не более 10 человек).
Работодателям рекомендовано стимулировать сотрудников к вакцинации от COVID-19. Также не менее 30% персонала должны работать дистанционно (без учета тех, кто привит).
Что разрешено:
предоставлять работникам, прошедшим вакцинацию, два оплачиваемых выходных (в день прививки и день после нее) или дополнительный день отпуска;
не учитывать долги по ЖКХ при назначении субсидии на их оплату (для лиц из категорий риска);
проводить некоммерческие, благотворительные, спортивные мероприятия;
посещать библиотеки, выставки, кинотеатры, концерты и богослужения;
поездки детей в лагеря, а также на конкурсы и фестивали;
посещение пляжей, термальных источников, кафе и ресторанов.