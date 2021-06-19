19 июня 2021
18 июня 2021
17 июня 2021

В Тюменской области ужесточили карантинные требования. Что разрешено и что запрещено

© Служба новостей «URA.RU»
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Клиническое исследование вакцины против новой коронавирусной инфекции в ГБУЗ СО «Арамильская городская больница». Свердловская область, Арамиль, медсестра, укол, прививка, шприц одноразовый, шприц, вакцина, процедурный кабинет, вакцинация, пациент
Работодателям нужно стимулировать сотрудников к вакцинации, а 30% непривитых перевести на «удаленку» Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Власти Тюменской области продлили режим повышенной готовности по коронавирусу до 18 июля, и ввели новые требования для жителей региона. Соответствующие сведения содержит постановление правительства области №120-п.

Что запрещено:

  • находиться в общественных местах без маски;
  • нарушать самоизоляцию (для граждан старше 65 лет и тех, кто имеет ряд хронических заболеваний), если не сделана прививка от коронавируса;
  • допускать к работе тех, кто вернулся из отпуска из других регионов России, если человек не сдал тест ПЦР, либо не имеет антител, либо не вакцинирован;
  • проведение массовых мероприятий в помещениях;
  • выезды учащихся и спортсменов (если нет вызова) за пределы городов и региона;
  • ночные дискотеки (с 23:00 до 06:00), кальяны, корпоративы, заезды в санатории;
  • личные приемы в органах власти, в том числе — ограничено количество гостей на церемониях бракосочетания (не более 10 человек).

Работодателям рекомендовано стимулировать сотрудников к вакцинации от COVID-19. Также не менее 30% персонала должны работать дистанционно (без учета тех, кто привит).

Что разрешено:

  • предоставлять работникам, прошедшим вакцинацию, два оплачиваемых выходных (в день прививки и день после нее) или дополнительный день отпуска;
  • не учитывать долги по ЖКХ при назначении субсидии на их оплату (для лиц из категорий риска);
  • проводить некоммерческие, благотворительные, спортивные мероприятия;
  • посещать библиотеки, выставки, кинотеатры, концерты и богослужения;
  • поездки детей в лагеря, а также на конкурсы и фестивали;
  • посещение пляжей, термальных источников, кафе и ресторанов.

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© Служба новостей «URA.RU»
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