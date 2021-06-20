Дмитрий Медведев полагал, что он будет возглавлять федеральный список «Единой России», сообщает источник Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Решение президента РФ Владимира Путина о составе предвыборного списка партии «Единая Россия» стало сюрпризом для председателя партии Дмитрия Медведева, не попавшего в лист кандидатур. Нынешний замглавы Совбеза РФ был уверен, что сам поведет партию на выборы в Госдуму, но узнал об изменениях за несколько дней до съезда ЕР. Об этом сообщает «Медуза» (признана властями РФ иноагентом) со ссылкой на источники.

«Главной неожиданностью съезда стало невключение Медведева в федеральный список. „Партийная верхушка“ только вчера узнала, что председатель партии не будет его возглавлять. А сам Медведев — за два-три дня до съезда», — пишет издание со ссылкой на источник, близкий к руководству ЕР. Близкие к Медведеву люди, по данным издания, сообщали, что в начале надели он считал, что возглавит список, а после выборов станет спикером Госдумы.

Первую пятерку списка объявил лично президент России Владимир Путин. Источник, близкий к руководству «Единой России» считает, что глава страны поставил Медведева «перед фактом».

Федеральный список кандидатов на выборы в Госдуму объявили на съезде «Единой России» 19 июня. Первую строчку занял министр обороны Сергей Шойгу. Следом идут министр иностранных дел Сергей Лавров, главврач больницы на Коммунарке Денис Проценко, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова, сообщает телеканал 360. Из пятерых только Шойгу входит в «Единую Россию».

Выборы в Госдуму VIII созыва пройдут 19 сентября 2021 года. Соответствующий указ ранее подписал президент России Владимир Путин, передает RT.