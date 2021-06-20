Москвичей предупредили об ухудшении самочувствия из-за погоды

Жителям Москвы следует быть осторожными из-за жары Фото: Размик Закарян © URA.RU

Температура воздуха в Москве поднимется выше тридцати градусов. Жителям столицы может быть плохо от такой «духоты» и «перегрева», отмечают синоптики.

«Температура воздуха может подняться до 31 градуса выше нуля», — сообщает сайт «Подмосковье сегодня» со ссылкой на «Метеоновости». Влажность воздуха, по данным синоптиков, составит 30%, а атмосферное давление достигнет 754 миллиметров ртутного столба. Ветер будет дуть с западного направления со скоростью 3 — 8 метров в секунду.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец прогнозировал температурный рекорд в Москве 20 июня. Предыдущий был установлен в 1956 году — тогда зафиксировали + 31,1 градуса выше нуля. В этот раз ожидается повышение температуры воздуха до 32 градусов.