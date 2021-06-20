Москвичей предупредили об ухудшении самочувствия из-за погоды

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Жаркий день. Екатеринбург, тепло, лето, жара, пляж, лето в городе
Жителям Москвы следует быть осторожными из-за жары Фото:

Температура воздуха в Москве поднимется выше тридцати градусов. Жителям столицы может быть плохо от такой «духоты» и «перегрева», отмечают синоптики.

«Температура воздуха может подняться до 31 градуса выше нуля», — сообщает сайт «Подмосковье сегодня» со ссылкой на «Метеоновости». Влажность воздуха, по данным синоптиков, составит 30%, а атмосферное давление достигнет 754 миллиметров ртутного столба. Ветер будет дуть с западного направления со скоростью 3 — 8 метров в секунду.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец прогнозировал температурный рекорд в Москве 20 июня. Предыдущий был установлен в 1956 году — тогда зафиксировали + 31,1 градуса выше нуля. В этот раз ожидается повышение температуры воздуха до 32 градусов.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...