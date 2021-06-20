Администратор instagram-страницы Минтруда Якутии разозлился на жительницу региона за вопрос о пособиях (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Администратор официальной страницы минтруда Якутии в Instagram пристыдил жительницу региона за то, что она получает пособия от государства. Женщина поинтересовалась, когда ждать перерасчет выплат на детей с 3 до 7 лет.

«Просто жить на пособие стыдно», — цитирует администратора instagram-страницы издание SakhaDay. Сотрудник ведомства также упрекнул якутянку за то, что она написала в нерабочий день. Он отметил, что у него выходной, «как у всех работающих людей, которые сами воспитывают свою многодетную семью, без помощи государства».

Инцидент активно обсуждался в социальных сетях. Некоторые пользователи посчитали, что такой ответ неэтичен. Многих задело, что сотрудник якутского минтруда пристыдил женщину. Пользователи отметили, что люди ждут пособие, так как испытывают финансовые трудности.

Другие пользователи приняли сторону администратора страницы регионального минтруда. Они заявили, что женщину «никто не просил рожать и жить на пособия».

Минтруд Якутии извинился за резкий ответ администратора страницы. В ведомстве сослались на сбой и сообщили, что работают «как справочная 24 часа в сутки».

URA.RU направило запрос в Министерство труда и социального развития Якутии. На момент публикации ответ не был получен.