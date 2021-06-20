Российский посол вернулся в США

Анатолий Антонов приехал в Нью-Йорк (архивное фото) Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ

Посол России в США Анатолий Антонов вернулся на территорию Америки. Он находился в Москве около трех месяцев, уехав туда после обострения отношений между Вашингтоном и Москвой.

«Антонов прибыл в Соединенные Штаты. Самолет с ним приземлился в нью-йоркском аэропорту имени Джона Кеннеди», — передает ТАСС. Предполагается, что Антонов направится в Вашингтон.

Антонов уехал в Москву на консультации после интервью президента США Джо Байдена, где тот сделал ряд резонансных заявлений, повлиявших на отношения РФ и США. 16 июня в Женеве прошел саммит президентов двух стран Владимира Путина и Джо Байдена, где они договорились вернуть послов на места. Посол США в России Джон Салливан пообещал приехать в Москву в ближайшее время.