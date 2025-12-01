Раскрыты детали разбирательств по делу об убийстве экс-депутата Рады Кивы
01 декабря 2025 в 08:13
Расследование убийства бывшего депутата Верховной рады Ильи Кивы приняло новый поворот. Адвокат обвиняемого в пособничестве убийства политика намерен ходатайствовать о проведении суда с участием присяжных заседателей. Об этом он сообщил в комментарии РИА Новости.
