Обмен территориями, выборы на Украине и визит Уиткоффа в Москву: как прошла встреча делегаций Киева и США

Во Флориде (США) завершились переговоры между делегациями Украины и США. Встреча длилась больше двух часов с небольшим перерывом. После этого к прессе обратился госсекретарь США Марко Рубио. В своем заявлении он не озвучил конкретных договоренностей, а лишь сделал заявления общего характера о важности обеспечения мира и благополучия на территории Украины. В ближайшее время планируется визит специального представителя президента США Дональда Трампа в Москву.

Как сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома, в ходе обсуждений затрагивались такие деликатные темы, как график проведения выборов на Украине, вопрос обмена территориями между Киевом и Москвой и другие аспекты. По данным агентства Agence France Press (AFP), переговоры проходили непросто. Подробнее о том, как прошла встреча американской и украинской делегаций — в материале URA.RU.

Где проходила встреча и кто был на переговорах

Украинская и американская делегации провели встречу во Флориде, которая, по данным портала Axios, проходила в гольф-клубе спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Майами. В составе американской делегации присутствовали госсекретарь Марко Рубио, Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.

Украинскую делегацию возглавлял секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров. Кроме него, на встрече присутствовал начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов, советник главы ОП Александр Бевз, руководитель ГУР Минобороны страны Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов в РФ), глава Службы внешней разведки Олег Иващенко, замглавы МИД Сергей Кислица, заместитель начальника Генштаба ВСУ Евгений Острянский, замруководителя Службы безопасности Украины Александр Поклад и замначальника ГУР Вадим Скибицкий.

Встреча длилась около двух часов до перерыва. После этого разговор продолжился еще некоторое время.

Что стороны обсуждали в ходе встречи

Французское агентство AFP со ссылкой на источник в украинской делегации сообщало, что процесс переговоров между США и Украиной складывался непросто. «Процесс нелегок, поскольку продолжается изыскание формулировок и решений», — сообщил собеседник AFP.

Телеканал CNN со ссылкой на источник, знакомый с обсуждением, напротив уточнил, что стороны затрагивают одни из самых чувствительных вопросов, связанных с возможным завершением конфликта. А сам диалог проходил хорошо.

По словам высокопоставленного американского чиновника, на встрече Белый дом планировал «устранить разногласия» по двум ключевым вопросам — территориям и гарантиям безопасности для Украины. Об этом написала газета WSJ, ссылаясь на высокопоставленного представителя Белого дома. Кроме того, была затронута тема украинских выборов и другие нерешенные вопросы.

«Сегодняшние переговоры охватывают график выборов на Украине, возможность обмена территориями между Россией и Украиной», — говорится в материале WSJ. Также были затронуты и иные вопросы, которые пока не урегулированы в диалоге между Киевом и Вашингтоном.

Чем завершились переговоры Киева и Вашингтона

По итогам беседы к прессе вышел Рубио. Он назвал прошедший переговорный процесс «продуктивной и полезной сессией». Несмотря на то, что он не сообщил о каких-либо конкретных решениях, чиновник подчеркнул, что целью встречи являлось завершение украинского конфликта и обеспечение долгого мира на Украине.

«Мы не просто хотим закончить конфликт, мы также хотим помочь Украине быть в безопасности навсегда. И, что не менее важно, мы хотим, чтобы они вошли в эпоху настоящего процветания», — сказал Рубио.

Он подчеркнул, что основа для такого развития событий была создана еще во время переговоров в Женеве. Госсекретарь США также отметил, что несмотря на это, процесс по украинскому урегулированию сейчас сталкивается с определенными сложностями. По словам Рубио, Россия должна стать частью уравнения. С этой целью в Москву отправится Уиткофф.

«Это деликатно, это сложно. Здесь много движущихся частей, и очевидно, здесь задействована другая сторона, которая должна будет стать частью уравнения, и это продолжится позже на этой неделе, когда Стив Уиткофф поедет в Москву, хотя мы также в разной степени поддерживали контакт с российской стороной, но у нас довольно хорошее понимание их взглядов тоже», — сообщил госсекретарь США.

О том, что украинской и американской делегациям удалось достичь значительного прогресса сообщил глава СНБО Рустем Умеров. В своем telegram-канале он написал, что Вашингтон полностью разделяет точку зрения Киева по вопросам безопасности, суверенитета и надежного мира. По его словам, в скором времени стороны вновь проведут консультации для выработки и согласования общих решений по украинскому урегулированию.

О встрече делегаций высказался и президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что в переговорном процессе был виден конструктив.

«Сегодня после завершения работы команд в Америке глава украинской делегации Рустем Умеров доложил об основных параметрах диалога, акцентах и некоторых результатах. Важно, что есть конструктив в разговоре, и обо всех вопросах на встречах говорили откровенно и направленно на обеспечение суверенитета и национальных интересов Украины», — написал Зеленский в своем telegram-канале.

Что о переговорах Украины и США сказал Трамп

Итоги переговоров подвел глава Белого дома. После встречи Трамп провел оперативное совещание с Рубио и Уиткоффом, заявив, что они «хорошо справляются». Он добавил, что коррупционный скандал является серьезной проблемой для Украины, который также негативно влияет на завершение украинского конфликта.

Кроме того, президент США подтвердил, что Уиткофф встретится с главой российского государства Владимиром Путиным «когда-то на неделе». При этом Трамп не назвал точной даты. Вместе с этим американский лидер акцентировал внимание на успехе завершения украинского вопроса. Глава Штатов намекнул, что «есть хороший шанс на заключение сделки», однако при этом не уточнил, когда именно конфликт на Украине будет окончен.