В Свердловской области 50 тысяч человек остались без света

Почти 50 тысяч человек остались без электричества из-за ураганного ветра Фото: Илья Московец © URA.RU

Почти 50 тысяч человек остались без электричества из-за ураганного ветра. Об этом сообщили в Министерстве энергетики РФ.

«В Свердловской области из-за сильного ветра со штормовыми порывами до 25 м/с происходят отключения на электросетях, без электроснабжения остались 49 200 человек. Восстановительные работы ведет 71 бригада энергетиков», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства.

В пресс-службе «МРСК Урала» отметили, что нарушения зафиксированы на территориях Каменск-Уральского, Камышловкого, Красноуфимского, Михайловского, Краснотуринского, Богдановического, Талицкого, Красноуральского, Ивдельского, Первоуральского, Сысертского и ряда других районов.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сысертском районе Свердловской области во время отдыха на оленьей ферме погибла женщина — на нее упала береза. Дочь свердловчанки получила травмы и была доставлена в больницу. По предварительным данным, дерево упало из-за сильного порыва ветра. Точную причину смерти женщины установит судебно-медицинская экспертиза.