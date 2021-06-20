20 июня 2021
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18 июня 2021

В Свердловской области 50 тысяч человек остались без света

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, провода, электричество
Почти 50 тысяч человек остались без электричества из-за ураганного ветра Фото:

Почти 50 тысяч человек остались без электричества из-за ураганного ветра. Об этом сообщили в Министерстве энергетики РФ.

«В Свердловской области из-за сильного ветра со штормовыми порывами до 25 м/с происходят отключения на электросетях, без электроснабжения остались 49 200 человек. Восстановительные работы ведет 71 бригада энергетиков», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства.

В пресс-службе «МРСК Урала» отметили, что нарушения зафиксированы на территориях Каменск-Уральского, Камышловкого, Красноуфимского, Михайловского, Краснотуринского, Богдановического, Талицкого, Красноуральского, Ивдельского, Первоуральского, Сысертского и ряда других районов.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сысертском районе Свердловской области во время отдыха на оленьей ферме погибла женщина — на нее упала береза. Дочь свердловчанки получила травмы и была доставлена в больницу. По предварительным данным, дерево упало из-за сильного порыва ветра. Точную причину смерти женщины установит судебно-медицинская экспертиза.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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