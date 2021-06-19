19 июня 2021
18 июня 2021

Жительницу Свердловской области убило упавшее дерево

© Служба новостей «URA.RU»
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Дочь погибшей была доставлена в больницу с переломом руки Фото:

В Сысертском районе Свердловской области во время отдыха на оленьей ферме погибла женщина — на неё упала береза. Дочь свердловчанки получила травмы и была доставлена в больницу.

«Сегодня около полудня зафиксирована трагедия в Сысертском районе. Участниками истории со столь печальным финалом стали члены молодой семьи: муж, жена и двое детей. Они отдыхали на природе. При падении дерева женщина получила несовместимые с жизнью травмы и погибла», — сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. По его словам, девочку доставили больницу с предварительным диагнозом «перелом руки». Сейчас ребенку оказывают медицинскую помощь.

Следственный отдел СКР по городу Сысерти начал проверку по факту случившегося. По предварительным данным, дерево упало из-за сильного порыва ветра. Точную причину смерти женщины установит судебно-медицинская экспертиза.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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