Жительницу Свердловской области убило упавшее дерево

Дочь погибшей была доставлена в больницу с переломом руки Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Сысертском районе Свердловской области во время отдыха на оленьей ферме погибла женщина — на неё упала береза. Дочь свердловчанки получила травмы и была доставлена в больницу.

«Сегодня около полудня зафиксирована трагедия в Сысертском районе. Участниками истории со столь печальным финалом стали члены молодой семьи: муж, жена и двое детей. Они отдыхали на природе. При падении дерева женщина получила несовместимые с жизнью травмы и погибла», — сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. По его словам, девочку доставили больницу с предварительным диагнозом «перелом руки». Сейчас ребенку оказывают медицинскую помощь.

Следственный отдел СКР по городу Сысерти начал проверку по факту случившегося. По предварительным данным, дерево упало из-за сильного порыва ветра. Точную причину смерти женщины установит судебно-медицинская экспертиза.