Минтруд хочет дать таксистам и курьерам оплачиваемые отпуска

В трудовом законодательстве России может появиться понятие «платформенной занятости». Речь идет об отношениях между онлайн-площадками и исполнителями услуг — таксистами, курьерами или репетиторами. Над новыми изменениями работает Минтруд РФ и «Единая Россия».
«Минтруд и „Единая Россия“ совместно с представителями крупнейших платформ прорабатывают внесение изменений в закон о занятости, с тем чтобы ввести в нормативное поле новые формы трудовых отношений, связанные с развитием цифровых экосистем и платформ», — цитируют представителей министерства «Известия».
Отмечается, что это необходимо, чтобы повысить социальную защищенность указанной категории россиян. Обеспечить их оплачиваемыми отпусками, больничными и другими гарантиями. В обсуждениях по регулированию статуса самозанятых участвуют представители «Яндекс Go» и площадок «Профи.ру» и YouDo. В ходе дискуссий обсуждаются механизмы социального партнерства, обеспечение безопасности труда самозанятых и роль электронных площадок в саморегулировании этой деятельности.
Ранее бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил снять с самозанятых ограничения по видам деятельности. Кроме этого, он считает разумным разрешить им уплачивать взносы в Фонд социального страхования (ФСС).
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