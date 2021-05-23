Бизнес-омбудсмен предлагает снять с самозанятых часть ограничений

В аппарате Титова предложили смягчить условия для самозанятых Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

С самозанятых следует снять ограничения по видам деятельности и разрешить им уплачивать взносы в Фонд социального страхования (ФСС). Такие предложения изложены в материалах к ежегодному докладу уполномоченного по защите прав предпринимателей Бориса Титова президенту РФ Владимиру Путину.

Автором материалов является общественный омбудсмен по вопросам защиты прав предпринимателей на специальных налоговых режимах Марина Блудян. По ее мнению, для самозанятых вполне достаточно существующих ограничений: отсутствие наемных работников, доход не выше 2,4 млн руб. в год. «Что плохого в том, чтобы самозанятая маникюрша законно продала своей клиентке косметическое средство? В конце концов, множество граждан, вовлеченных в сетевые продажи, не регистрируются в качестве самозанятых именно потому, что в этом случае они не смогут делать то, что они делают», — цитирует ее «Российская газета».

Запрет для самозанятых уплачивать взносы в ФСС и Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) делает их социально уязвимыми, отмечает Блудян. Так, они не смогут получать выплаты в декрете при производственной травмы и так далее.