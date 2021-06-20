Минэкономразвития раскритиковало проект новых штрафов от ГИБДД

Минэкономразвития раскритиковало проект МВД по расширению списка неисправностей авто, за которые водители могут быть оштрафованы на дороге. Ведомство назвало «необоснованным» наказание за неработающую антиблокировочную тормозную систему (АБС) и систему очистки фар.
Ранее стало известно, в МВД готовятся радикально ужесточить контроль за исправностью автомобилей на дорогах. В случае, если на машине не будут работать фары, указатели поворота, дворники или стоп-сигналы, а также окажутся неисправны тормоза, то сотрудники ГИБДД смогут штрафовать водителей. Также среди неисправностей указывались незаконные лебедки, защитные пленки на стеклах фар, поврежденный бампер и другие.
«Список должен содержать только те неисправности, которые напрямую угрожают безопасности движения. Из него надо убрать неработающую АБС (если она предусмотрена в заводской комплектации автомобиля) и неисправность фароочистителей», — передает оценку министерства «
Там считают, что нужно оставить только те неисправности, для выявления которых инспекторам не требуется дополнительное оборудование. Поэтому нужно исключить также проверку «эффективности торможения» (нужны специальные роликовые стенды) и света фар (нужна площадка с уклоном не более 0,1% и специальный прибор). В ГИБДД заявили, что изучают заключение министерства и готовы доработать список неисправностей.
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