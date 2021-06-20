Партия Пашиняна выиграла выборы, но не сможет назначить премьера

Партия «Гражданский договор» исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна победила на выборах в парламент страны. Этого результата ей не хватило для того, чтобы получать право единолично формировать правительство.
Партия Пашиняна набрала 53,2% голосов, передает ЦИК Армении после обработки 100% протоколов со всех 2008 участков. Для получения права единолично формировать правительство ей не хватило 0,08%. Теперь партии придется создавать коалицию. Второе место в парламенте получил блок «Армения» экс-президента Роберта Кочаряна, набравший 21,04%.
Не смогли набрать нужное для прохода в парламент число голосов блок «Честь имею» бывшего президента Армении Сержа Саргсяна (5,23%) и партия «Процветающая Армения» бизнесмена Гагика Царукяна (3,96%). Блокам нужно на выборах набрать 7%, для партий барьер — 5%.
Досрочные выборы в парламент Армении прошли 20 июня. Избиратели голосовали за 21 партию и четыре блока. Чтобы принять участие в этих выборах, действующий премьер-министр Никол Пашинян в апреле подал в отставку.
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