20 июня 2021

Партия Пашиняна выиграла выборы, но не сможет назначить премьера

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Шествие посвященное столетию геноцида армян. Екатеринбург, флаг армении
В Армении прошли выборы в национальный парламент Фото:

Партия «Гражданский договор» исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна победила на выборах в парламент страны. Этого результата ей не хватило для того, чтобы получать право единолично формировать правительство.

Партия Пашиняна набрала 53,2% голосов, передает ЦИК Армении после обработки 100% протоколов со всех 2008 участков. Для получения права единолично формировать правительство ей не хватило 0,08%. Теперь партии придется создавать коалицию. Второе место в парламенте получил блок «Армения» экс-президента Роберта Кочаряна, набравший 21,04%.

Не смогли набрать нужное для прохода в парламент число голосов блок «Честь имею» бывшего президента Армении Сержа Саргсяна (5,23%) и партия «Процветающая Армения» бизнесмена Гагика Царукяна (3,96%). Блокам нужно на выборах набрать 7%, для партий барьер — 5%.

Досрочные выборы в парламент Армении прошли 20 июня. Избиратели голосовали за 21 партию и четыре блока. Чтобы принять участие в этих выборах, действующий премьер-министр Никол Пашинян в апреле подал в отставку.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...