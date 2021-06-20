Аномальная жара вернется в Челябинск с грозами

Жителям Челябинской области придется пережить новый приступ жары Фото: Илья Московец © URA.RU

Аномальная жара вернется в Челябинскую область в конце рабочей недели. Это следует из прогноза синоптиков Gismeteo.

Обычные для уральского лета температуры продержатся в Челябинске с 21 по 24 июня. Столбик термометра будет колебаться в пределах 21-26 градусов, иногда чуть выше. Однако с пятницы воздух начнется прогреваться все сильнее: 25 и 26 июня до 29 градусов, а в воскресенье и три последующих дня установится температура в 31 градус. Ночь тоже не принесет прохлады: по данным сайта Gismeteo в темное время суток сохранится температура 21-23 градуса.

При этом возвращение аномальной жары будет сопровождаться ливнями и грозами, которые с пятницы затянутся на выходные — 26 и 27 июня. Раздражающая челябинцев ветреная погода также сохранится всю неделю: порывы будут варьироваться от 7 до 16 метров в секунду.

Скрин: сайт Gismeteo