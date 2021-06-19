Пожар в Каргапольском районе уничтожил семь строений Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Часть деревни Чемякино в Каргапольском районе (Курганская область) сгорела. Возгорание случилось 20 июня. Очевидцы выложили видео полыхающих сооружений в соцсети «ВКонтакте».

«В деревне Чемякино страшная трагедия. Из-за сильного ветра произошло замыкание электропроводки, тем самым привело к пожару и быстрому распространению огня. Очевидцы сообщают, что сгорело очень много домов», — говорится в сообщении, сопровождающем видео в группе «Курган Сити».

На кадрах видно, как горят сразу несколько строений. Один из местных жителей самостоятельно убирает часть забора, чтобы огонь не перекинулся на них и не пошел дальше.

На сайте МЧС России по Курганской области говорится, что сообщение о возгорании поступило в 16:02. В 18:50 пожар был локализован, в 20:30 — объявлена ликвидация открытого горения на общей площади 600 кв. метров. В результате огнем уничтожены 7 строений, из них два дачных домика и пять неэксплуатируемых строений.

Всего в ликвидации крупного пожара было задействовано 34 человека пожарной охраны и 9 единиц техники. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем. Погибших и пострадавших нет.