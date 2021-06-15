15 июня 2021

В Челябинской области отменили два главных фестиваля из-за COVID

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Ильменский фестиваль. Архив. Челябинск., ильменский фестиваль
Некоторые массовые мероприятия в Челябинской области отменяют Фото:
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Коронавирус COVID-19

В Челябинской области из-за коронавируса отменяется проведение Ильменского фестиваля авторской песни и перенесены, с перспективой полной отмены, сроки проведения Бажовского фестиваля народного творчества. Эту информацию подтвердил URA.RU вице-губернатор Вадим Евдокимов.

«Бажовский фестиваль пока переносят на другой срок. Ильменский фестиваль отменят», — заявил URA.RU Евдокимов.

«В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора XVIII Всероссийский Бажовский фестиваль народного творчества переносится с указанных дат 18—20 июня с возможностью последующей отмены», — сообщили URA.RU в оргкомитете фестиваля. Его участникам пообещали вернуть организационные взносы.

На Бажовский фестиваль собираются любители народного творчества, а на Ильменский — поклонники авторской песни. Оба фестиваля являются визитными карточками региона, на которые съезжаются гости со всей России. В 2020 году фестивали также были отменены из-за коронавируса.

Также 16 июня в Челябинской области заявили о росте заболеваемости коронавирусом. Места в областном инфекционном центре, рассчитанном на 500 пациентов, закончились. Готовятся к расконсервации ковидные базы. Загородные детские лагеря переведены в режим самоизоляции, власти предупредили о готовности принять массовые ограничительные меры.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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