До Челябинской области дошла третья волна коронавируса

В регионе готовы расконсервировать выведенные в резерв ковидные базы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Челябинской области несколько дней подряд растет заболеваемость коронавирусом. По данным оперативного штаба, к утру 17 июня зафиксировано уже 95 новых инфицированных и пять смертей. Комментируя цифры, первый вице-губернатор региона Ирина Гехт заявила о приходе третьей волны коронавируса.

«Подтверждено 64 514 случаев заболевания COVID-19 — плюс 95 новых подтверждений ко вчерашнему дню. Умерли за прошедшие сутки пять человек, все от коронавирусной инфекции. Лечение сейчас проходят 2076 ковидных пациентов», — пояснили URA.RU в оперштабе. Накануне было зафиксировано 92 новых заболевших и трое умерших от COVID. Днем ранее — 89 зараженных и две смерти. На предыдущей неделе и в выходные заболеваемость держалась на уровне 86-88 заражений, а смертность в начале лета достигала нулевых значений.

«В части регионов РФ число заболевших кратно увеличивается изо дня в день. Все это говорит о приходе третьей волны инфекции. Мы тоже начинаем фиксировать некоторое увеличение заражений», — констатировала на брифинге 16 июня первый вице-губернатор Ирина Гехт.

Накануне в Челябинской области заявили о росте заболеваемости коронавирусом. Сейчас полностью заполнен ковидными больными новый областной инфекционный центр, рассчитанный более чем на 500 мест. Главврачи больниц предупреждены о необходимости быть готовыми к расконсервации в течение нескольких дней ковидных баз, где созданы запасы лекарств.

Также власти заявили о готовности вернуться к жестким ограничительным мерам, прежде всего применительно к массовым мероприятиям. Буквально через несколько часов стало известно об отмене Ильменского фестиваля авторской песни и Бажовского фестиваля народного творчества. Оба мероприятия имеют всероссийский масштаб и уже сорвались в 2020 году из-за пандемии.