В центре Кургана на месяц закрыли парк

Вход в горсад закрыли до середины июля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Проход в горсад Кургана закрыли до середины июля. Об этом сообщили представители городской администрации.

«С 18.06. Городской сад будет закрыт для прохода до завершения работ по благоустройству», — рассказали представители администрации на портале «Обратись». Они отметили, что работы ориентировочно продлятся до 15 июля.

По словам представителей администрации, вход закрыли для обеспечения безопасности жителей города. Сотрудники мэрии добавили, что контроль за ходом работ назначен на 16 июля.

О начале благоустройства горсада Кургана стало известно летом 2020 года. Тогда на ремонт выделили 27,288 млн рублей.