19 июня 2021
18 июня 2021

В центре Кургана на месяц закрыли парк

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Горсад. Курган, горсад, клумба, цветы
Вход в горсад закрыли до середины июля Фото:

Проход в горсад Кургана закрыли до середины июля. Об этом сообщили представители городской администрации.

«С 18.06. Городской сад будет закрыт для прохода до завершения работ по благоустройству», — рассказали представители администрации на портале «Обратись». Они отметили, что работы ориентировочно продлятся до 15 июля.

По словам представителей администрации, вход закрыли для обеспечения безопасности жителей города. Сотрудники мэрии добавили, что контроль за ходом работ назначен на 16 июля.

О начале благоустройства горсада Кургана стало известно летом 2020 года. Тогда на ремонт выделили 27,288 млн рублей.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган» и в viber-канале «Курган», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...