Тюменец выпрыгнул с 7 этажа и обматерил врачей скорой помощи

Выживший после падения с седьмого этажа тюменец выжил и начал ругаться на всех вокруг Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Тюмени выпрыгнул из окна седьмого этажа, а когда за ним приехали врачи скорой помощи, начал сопротивляться и ругаться на них матом. Об этом в паблике «ЧС Тюмень» рассказали горожане, ставшие свидетелями инцидента.

«В Новопатрушево молодой мужчина долго кричал, потом разбил окно и спрыгнул с седьмого этажа. Скорую вызвали оперативно, мужчина упал на козырек нежилого помещения на уровне воторого этажа и продолжал ругаться и бить все вокруг, пытался спрыгнуть дальше. Медикам очень сложно было его забрать, сопротивлялся», — сообщил автор публикации.

В комментариях к записи пользователи предположили, что мужчина, выпрыгнувший из окна, был нетрезв. «Меньше употреблять надо. Видно же, что неадекватное поведение, даже после алкоголя так не ведут себя», — считает Сергей Косолапов. «Ему очень повезло. С седьмого этажа упасть и живым остаться», — добавила Анастасия Викторовна. «Ну тут явно не алкоголь», — считает Наталья Александрова.

В региональном департаменте здравоохранения URA.RU сообщили, что сейчас тюменец находится в одной из городских больниц. «Вызов поступил 20 июня в 21:27, прибытие бригады скорой медицинской помощи — 21:36. После осмотра и оказания помощи пациента доставили в ОКБ № 2. В настоящий момент он проходит лечение в отделении реанимации по поводу сочетанной скелетной травмы», — пояснили там URA.RU.