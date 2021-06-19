19 июня 2021
18 июня 2021
17 июня 2021

Тюменец выпрыгнул с 7 этажа и обматерил врачей скорой помощи

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Эвакуация БСМП. Курган, скорая помощь, водитель скорой помощи
Выживший после падения с седьмого этажа тюменец выжил и начал ругаться на всех вокруг Фото:

Житель Тюмени выпрыгнул из окна седьмого этажа, а когда за ним приехали врачи скорой помощи, начал сопротивляться и ругаться на них матом. Об этом в паблике «ЧС Тюмень» рассказали горожане, ставшие свидетелями инцидента.

«В Новопатрушево молодой мужчина долго кричал, потом разбил окно и спрыгнул с седьмого этажа. Скорую вызвали оперативно, мужчина упал на козырек нежилого помещения на уровне воторого этажа и продолжал ругаться и бить все вокруг, пытался спрыгнуть дальше. Медикам очень сложно было его забрать, сопротивлялся», — сообщил автор публикации.

В комментариях к записи пользователи предположили, что мужчина, выпрыгнувший из окна, был нетрезв. «Меньше употреблять надо. Видно же, что неадекватное поведение, даже после алкоголя так не ведут себя», — считает Сергей Косолапов. «Ему очень повезло. С седьмого этажа упасть и живым остаться», — добавила Анастасия Викторовна. «Ну тут явно не алкоголь», — считает Наталья Александрова.

В региональном департаменте здравоохранения URA.RU сообщили, что сейчас тюменец находится в одной из городских больниц. «Вызов поступил 20 июня в 21:27, прибытие бригады скорой медицинской помощи — 21:36. После осмотра и оказания помощи пациента доставили в ОКБ № 2. В настоящий момент он проходит лечение в отделении реанимации по поводу сочетанной скелетной травмы», — пояснили там URA.RU.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Тюмень» и в viber-канале «Тюмень», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...