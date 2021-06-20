Силовики принудили мэрию в ЯНАО расселить жителей из авариек

Жильцов из аварийки расселили вне очереди по решению суда Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Прокуратура принудила администрацию Лабытнанги (ЯНАО) расселить жильцов из аварийного дома, непригодного для проживания. Мэрия пыталась обжаловать решение суда, но апелляцию оставили без удовлетворения, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

«Прокуратура по обращениям местных жителей провела проверку соблюдения их жилищных прав. Установлено, что семьи в течение продолжительного времени проживали по договору социального найма в аварийном помещении, непригодном для проживания», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Прокурор направил в суд иски о возложении на администрацию города обязанности предоставить семьям жилье, которое отвечает всем требованиям по договорам социального найма. Суд требования прокуратуры удовлетворил, но мэрия подала в ответ апелляционную жалобу. Решение суда оставили без изменения.

В службу судебных приставов прокурор предъявил исполнительные листы, чтобы принудить администрацию обеспечить жильцов пригодным для проживания жильем. Семьям предоставили квартиры.

В мэрии Лабытнанги агентству сообщили, что подавали апелляцию, потому что расселение этого дома было запланировано на другое время. «Существует очередность на расселение аварийного фонда. Очередь формируется исходя из времени признания дома аварийным. Жители каждого аварийного дома ждут своей очереди на переселение, и с этим обстоятельством связана апелляция судебного решения», — прокомментировали в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура обязала власти Лабытнанги расселить аварийный дом на улице Рабочая, 32. В мэрии запланировали расселить дом в этом году, хотя сроки расселения аварийного жилья в городе определен до 2025 года.