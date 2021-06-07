Прокуратура обязывает власти в ЯНАО срочно расселить аварийки

Власти Лабытнанги собирались расселить аварийки до 2025 года Фото: Размик Закарян © URA.RU

Прокуратура добилась в судебном порядке возложения на администрацию Лабытнанги (ЯНАО) обязанности расселить аварийный дом на улице Рабочая, 32. Об этом сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.

«Прокурор города внес представление главе Лабытнанги, в котором указывалось о необходимости принятия мер по отселению данного дома в кратчайшие сроки», — говорится в сообщении на сайте ведомства. Однако глава города Марина Трескова не предприняла мер, поэтому прокуратура направила иск в суд на администрацию.

Суд удовлетворил требования прокуратуры и обязал мэрию расселить жильцов из аварийного дома в 2021 году, а не в 2025, как планировали власти. Также администрацию понудили провести в доме страховочные мероприятия по укреплению несущих конструкций. «Исполнение решения суда контролируется прокуратурой», — добавили в ведомстве.

В мэрии Лабытнанги агентству ответили, что по решению суда планируют переселить дом на улице Рабочей, 32 в этом году. «Жильцам дома из числа собственников будет предоставлена выкупная стоимость квартир, сформированная на основании заключений независимых оценщиков. Тем, кто проживал на основании договоров соцнайма, будет предоставлено другое жилье», — прокомментировали в администрации.

В Лабытнанги это не единственный аварийный дом, который требует срочного расселения. Ранее URA.RU сообщало, что в доме на улице Строителей, 15, в котором несущие конструкции фундамента, стен и цокольного перекрытия деформированы, живут люди. Срок его расселения также определен на 2025 год, но проживание в доме на данный момент угрожает жизни и здоровью ямальцев.