20 июня 2021
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17 июня 2021

На дорогах и улицах Нового Уренгоя нашли серьезные дефекты

© Служба новостей «URA.RU»
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Разметка пешеходного перехода. Челябинск, пешеходный переход, дорожники, дорожная разметка
Разметку не нанесли вовремя из-за неблагоприятных погодных условий, сообщил подрядчик Фото:

Обслуживание автомобильных дорог Нового Уренгоя (ЯНАО) вызвало серьезные нарекания со стороны надзорных органов. Как сообщили представители окружной прокуратуры на официальном сайте ведомства, проверками были установлены многочисленные нарушения.

«В ходе надзорных мероприятий установлены многочисленные участки дорог с повреждениями в виде ям, занижений обочин, не соответствующих техническим регламентам. На отдельных участках автодорог установлены факты отсутствия горизонтальных разметок», — сообщили представители надзорных органов. В адрес АО «Уренгойская городская сервисная компания» было внесено представление об устранении нарушений, после чего дорожные работы были проведены.

Представители предприятия, выступающего подрядной организацией мэрии Нового Уренгоя, пояснили: работы ведутся в соответствии с действующим контрактом. «При этом определенные виды работ, в том числе нанесение разметки, можно проводить только при определенной температуре, а июнь был очень холодным», — рассказали в компании.

Ранее URA.RU сообщало, что серьезные недостатки в содержании улично-дорожной сети газовой столицы нашли представители УМВД по ЯНАО. Полицией было выписаны десятки предписаний об устранении недостатков, мэрия обещала устранить их в течение сезона.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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