Мэрия Кургана назвала школы, где есть первые стобалльники по ЕГЭ

100 баллов по литературе получили два выпускника гимназий №27 (на фото) и №31 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Два выпускника из курганских гимназий №27 и №31 получили 100 баллов на ЕГЭ по литературе. Также уже известны результаты единых госэкзаменов по географии и химии, но в Кургане по этим предметам стобалльников нет, сообщает пресс-служба городской администрации.

«В 2021 году два выпускника сдали литературу на 100 баллов — из гимназий №№ 27 и 31», — говорится в сообщении на сайте муниципалитета. Пятеро выпускников областного центра получили по литературе более 90 баллов, еще восемь — более 80 баллов. Средний балл по литературе в Кургане составил 64,34.

Средний балл по химии в этом году составил 60,5. Этот предмет сдавали 204 выпускника. 17 из них получили более 90 баллов, еще 17 — более 80 баллов. Географию в этом году сдавали 75 школьников из Кургана. Один из них получил более 90 баллов, еще один — более 80 баллов.

Год назад в Кургане не было стобалльников по литературе. По географии стобалльников также не было. Вместе с тем, в 2020 году в городе было три выпускника, получивших 100 баллов по химии.

Ранее URA.RU сообщало, что в целом по Курганской области уже есть шесть первых стобалльников. Четыре выпускника получили 100 баллов по литературе, по одному — по химии и географии. Сдача ЕГЭ продолжается. 21 и 22 июня выпускники сдают устную часть по иностранным языкам. Этот экзамен выбрали более 200 человек. 24 июня в Кургане будут сдавать информатику. Этот предмет выбрали 314 выпускников.