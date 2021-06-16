В Курганской области определились первые стобалльники по ЕГЭ

В России начали подводить итоги ЕГЭ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

По итогам трех экзаменов в Курганской области определили первых стобалльников. Высшие баллы одиннадцатиклассники получили на ЕГЭ по литературе, химии и географии. Об этом URA.RU рассказали в департаменте образования и науки Курганской области.

«Максимальный результат по литературе получили сразу четыре одиннадцатиклассника. Еще по одному выпускнику написали на 100 баллов ЕГЭ по химии и географии», — уточнили в департаменте.

Одна из стобалльниц по литературе — Евгения Насонова — ученица Введенской средней школы №1 имени Огненного выпуска 1941 года. К предмету выпускнице помогала готовиться учитель русского языка и литературы Ольга Копанева. В истории образовательного учреждения стобалльный результат на ЕГЭ получен впервые.

«Евгения очень трудолюбивая и прилежная ученица. Так, в 2019 году она стала победителем регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по литературе, в 2020 году — призером. Сейчас Евгения — претендентка на медаль „За особые успехи в учении“», — отметил директор школы Павел Скородумов.

100 баллов на ЕГЭ по географии получила ученица Сафакулевской средней школы Азалия Байсурина. «С ней было интересно работать. Девушка участвовала в олимпиадах по разным предметам и везде показывала хорошие результаты», — рассказала учитель географии Фирдаус Павлова, которая готовила девушку к ЕГЭ.

У выпускников позади восемь экзаменов. В ближайшие дни одиннадцатиклассники ждут результаты ЕГЭ по русскому языку. 18 июня ребята будут сдавать экзамены по иностранным языкам (письменно) и биологии.

URA.RU сообщало, что в 2022 году выпускники школ будут сдавать ЕГЭ по новым экзаменационным моделям. Об этом свидетельствует доклад правительства.